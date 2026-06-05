В Кремле рассказали, будет ли Россия приглашать США на ВЭФ осенью

Песков: Кремль не будет приглашать США на ВЭФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС в пятницу, что Кремль не планирует приглашать США на Восточный экономический форум (ВЭФ) осенью. Решение о поездке делегации принимают самостоятельно.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля сказал, что приглашений не будет. Он пояснил, что форум открыт для всех делегаций.

XI Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года.

На нынешнем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня, впервые за последние восемь-девять лет прибыла официальная делегация США. Ее возглавляет председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук. Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, это знаковое событие — Вашингтон прервал многолетнюю паузу в официальном присутствии на форуме.

Накануне Песков сообщил, что президент не планирует встречаться с американской делегацией на ПМЭФ. Отвечая о возможных контактах главы государства с представителями США на полях форума, он пояснил, что американская сторона «не совсем наш профиль».