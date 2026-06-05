В США рассказали о стрессе Киева из-за российских баллистических ракет

Bloomberg: российские баллистические ракеты вызывают тревогу у Киева Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские баллистические ракеты вызывают наибольшую тревогу у киевского режима. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Как отмечается в публикации, власти Украины находятся в состоянии стресса на фоне наращивания Россией производства баллистических ракет и совершенствования этого вида вооружений. Из-за конфликта США с Ираном Киев вынужден искать новые пути получения боеприпасов. Теперь его взгляды обращены в сторону Германии.

В четверг агентство сообщило, что Украина попросила Германию срочно передать ей ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot. По данным источников Bloomberg, Киев запросил десятки дополнительных ракет-перехватчиков из немецких запасов, чтобы укрепить свою противовоздушную оборону на фоне участившихся российских ударов.

В конце мая Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой предоставить системы противовоздушной обороны и ракеты к ним. Как писал KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала письмо Зеленского о нехватке ракет ПВО «пустышкой с эффектом плацебо».