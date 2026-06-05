Посылка взорвалась на почтовом терминале в Киеве, один человек погиб. Фото: Patryk Jaracz/GLOBAL LOOK PRESS

В Киеве на Оболони произошел взрыв на почтовом терминале. В результате ЧП погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что взорвалась посылка в тот момент, когда ее осматривали сотрудники почты. В результате инцидента погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 лет и 41 года получили ранения.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики.

Ранее в Киевской области пьяный боевик ВСУ убил сослуживца и женщину, расстреляв их из автомата. Инцидент произошел 2 июня. Украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с другим своим сослуживцем. Боевик ударил знакомого прикладом автомата, после чего дважды выстрелил из него и покинул дом, где они находились.