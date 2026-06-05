Режим ракетной опасности объявлялся в Татарстане, Самарской области и Чувашии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В трех регионах Приволжского федерального округа — Татарстане, Самарской области и Чувашии — был объявлен режим ракетной опасности. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщали власти регионов.

В Республике Татарстан режим был введен соответствующим уведомлением республиканской службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Жителей призвали принять меры безопасности. Аналогичные предупреждения публиковали в Самарской области и Чувашии.

Сегодня утром три беспилотных летательных аппарата были уничтожены на подлете к Москве. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего в ночь на 5 июня российские силы противовоздушной обороны сбили 123 украинских беспилотника над регионами страны. Вражеские БПЛА были ликвидированы над 10 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей.