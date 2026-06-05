Газовоз взорвался в Мексике, огромный огненный шар сняли на видео. Фото: Carlos Santiago/GLOBAL LOOK PRESS

В мексиканском городе Тепеака утром 4 июня взорвался газовоз, который, как предполагается, перевозил краденое топливо. Момент взрыва запечатлели очевидцы. После взрыва топливо превратилось в огромный огненный шар. Об этом сообщает New York Post.

На кадрах из социальных сетей видно, как на горизонте недалеко от города бушует адское пламя. А в небо поднимается огромный столб густого черного дыма. Издание отмечает, что после взрыва раздался громкий хлопок.

Газовоз взорвался в Мексике, огромный огненный шар сняли на видео

На днях жители американского штата Массачусетс слышали мощный звук, схожий с взрывами. По сообщениям очевидцев, около 14:00 по местному времени (21:00 мск) в ряде мест штата прозвучал похожий на взрыв гул. Кроме того, некоторые люди ощущали вибрацию.