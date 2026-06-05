«Пришло время»: в Германии срочно обратились к Путину Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль срочно обратился к президенту России Владимиру Путину относительно урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что пришло время начать переговоры с Европой. Свое мнение министр высказал в интервью немецкому телеканалу n-tv.

«Пришло время сесть за стол переговоров», — передают слова немецкого дипломата журналисты.

Вадефуль заявил, что конфликт дошел до такой точки, когда его нужно срочно завершать.

Напомним, Путин на встрече с руководителями международных информагентств заявил, что мирные соглашения могут подписывать разные люди, но они должны быть легитимны. Вопрос о законности главаря киевского режима Владимира Зеленского как представителя Украины остаётся актуальным для юристов. Более того, он напомнил обязательное условие для начала переговоров, и Киеву оно известно.