У «тараканьего короля» изъяли более 100 тысяч экзотических насекомых: что он хотел с ними сделать Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Австралии у так называемого «тараканьего короля» изъяли более 100 тысяч экзотических насекомых. Это крупнейшая в истории страны конфискация живых беспозвоночных. Об этом сообщает AP News со ссылкой на Министерство изменения климата, энергетики, окружающей среды и водных ресурсов.

Инцидент произошёл в мае в городе Батерст штата Новый Южный Уэльс. Среди изъятых — мадагаскарские шипящие тараканы и вид Blaptica dubia. Их общая стоимость составила 200 тысяч австралийских долларов (более 10 миллионов рублей. — Прим.ред.).

Мадагаскарский шипящий таракан достигает 5–8 сантиметров в длину. Это намного больше обычного австралийского сородича, размер которого не превышает 3,6 см. В стране обитают сотни местных видов тараканов.

Ловчиха змей Стефани Лессер пояснила, что крупных насекомых могли продавать как корм для рептилий. Власти призвали владельцев ящериц покупать вместо этого сверчков или местных тараканов. Ввоз и разведение обоих экзотических видов в Австралии строжайше запрещены.

Экзотические тараканы не прошли оценку экологических рисков. Они могут стать переносчиками болезней или навредить местной фауне. Нарушителям грозят крупные штрафы, однако обвинений владельцу питомника пока не предъявили. Все изъятые насекомые будут усыплены.

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