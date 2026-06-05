Володин: правосудие Запада дискредитировало себя, став инструментом расправы. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Западное правосудие себя дискредитировало, став инструментом расправы над несогласными. Так прокомментировал вступление в силу закона о возможном привлечении ВС РФ для защиты арестованных за рубежом россиян спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Западное правосудие себя полностью дискредитировало, превратилось в инструмент расправы над несогласными с решениями еврочиновников», - цитирует политика пресс-служба ГД.

По словам Володина, Запад обесценил нормы и принципы международного права, которые были призваны защищать человека. Сегодня их применяют избирательно и только для тех, кто потворствует европейской псевдодемократии».

Ранее сообщалось, что с 5 июня в России начал действовать новый закон. Теперь ВС РФ могут быть привлечены для защиты соотечественников при их аресте или другом преследовании иностранными судами. Соответствующий документ был подписан президентом России Владимиром Путиным 25 мая.

До этого глава государства подписал закон, который вводит дополнительные трудовые гарантии для граждан, привлекавшихся к выполнению задач в период мобилизации, при военном положении или в военное время.

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