На Западе нашли скрытый посыл письма Зеленского Путину: кому оно предназначалось на самом деле Фото: REUTERS.

Своим недавним посланием президенту России Владимиру Путину Владимир Зеленский пытался прежде всего заинтересовать американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на анализ ситуации в западных дипломатических кругах.

Как отмечается в материале издания, хотя открытое письмо официально адресовано российскому президенту, по замыслу автора оно предназначалось и для главы Белого дома. Аналитики NYT затрудняются однозначно сказать, хотел ли Зеленский таким образом подтолкнуть стороны к переговорам или же попытался выставить Трампа в невыгодном свете.

В публикации также уточняется, что глава киевского режима заявил о своей готовности к прямому диалогу с Путиным. При этом Зеленский хотел бы вести разговор вне рамок переговорного процесса, который сейчас выстраивает администрация Трампа.

Тем временем в Кремле подтвердили, что ознакомились с фактом публикации этого письма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видели данное обращение, так как Зеленский опубликовал его как раз во время одного из мероприятий с участием Путина.

По словам Пескова, Владимир Путин пока не имел возможности прочитать это послание. Представитель Кремля добавил, что президенту доложат его содержание позже.

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