Аэропорты городов Геленджик, Краснодар и Сочи закрыты для полетов Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

В аэропортах Геленджика и Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали сотрудники Росавиации.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в сообщении от ведомства.

Сотрудники аэропортов в момент ограничения полетов действуют по особому принципу. Пассажиров просят проверять актуальность рейсов на информационном табло. Также не стоит нервничать, важно соблюдать все рекомендации сотрудников аэропортов, инструкции созданы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Ранее KP.RU сообщил, что Росавиация ввела ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Калуги. Это произошло утром 4 июня. Сейчас график рейсов авиасудов вошел в норму.