Пропавшая на Пхукете россиянка отправила родителям странное сообщение: родные боятся худшего

Фото: Telegram-канал «Паттайя от А до Я»/@pattaya_az

Пропавшая на Пхукете 43-летняя жительница Приморья Дарья впервые связалась с родственниками. Она вышла на связь с чужого телефона с арабским номером и сообщила, что лишилась паспорта, денег и ценных вещей. О том, что россиянка отправила странное сообщение родным, сообщил «КП-Дальний Восток».

Родные не на шутку встревожились за женщину, они боятся худшего. Дарья говорит, что познакомилась в Таиланде с диджеем и едет к его родственникам. Она уже связалась с матерью и подругой. Дарья считалась пропавшей с конца мая, когда перестала выходить на связь. До этого она сообщала о планах покинуть Пхукет и уехать в другую страну.

Волонтеры, которые занимаются поисками женщины, сообщают, что за полтора месяца Дарья сильно похудела и неоднократно обращалась за медицинской помощью и в полицию из-за происшествий. Ее предполагаемое местонахождение — район Бангла-роуд на Пхукете. Друзья Дарьи, знающие ее много лет, бьют тревогу.

Ранее KP.RU сообщил, что в Мексике пропала россиянка. Она исчезла после своего совершеннолетия, родные никак не могут отыскать ее след. Родственники подозревают, что она могла стать жертвой нападения.