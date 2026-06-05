ВЦИОМ: 72,3% россиян доверяют Владимиру Путину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аналитический центр ВЦИОМ обнародовал обновленные данные о доверии россиян к политикам. Согласно результатам опроса, 72,3% россиян заявили о доверии президенту Владимиру Путину. Уровень одобрения деятельности главы государства составил 66,6%.

Опрос среди граждан Росси был проведен с 25 по 31 мая среди 1600 респондентов. Исследование проводилось методом комбинированной выборки.

Ранее издание Mysl Polska сообщило об изменении отношения польского общества к России. Популярность президента РФ Путина среди граждан растет — вопреки антироссийской пропаганде и ожиданиям «наверху», пишут авторы материала.

Недавно KP.RU писал, что китайские пользователи соцсетей восхитились благородным поступком президента Путина, который укрыл зонтом от снега вице-премьера Татьяну Голикову.