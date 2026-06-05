МИД: РФ надеется, что встреча в формате «3 на 3» пройдет в Баку или Ереване Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия рассчитывает, что следующая встреча в формате «три на три» состоится в Баку или Ереване. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.

О будущих переговорах в ведомстве высказались в пятницу, 5 июня. Тогда заместитель главы Министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что у Москвы уже есть понимание по дальнейшему диалогу Азербайджана, Армении, Грузи и трех их соседей – РФ, Ирана и Турции.

«Мы рассчитываем, что следующая встреча министров пройдет либо в Баку, либо в Ереване», - сказал журналистам Галузин.

Тогда же он добавил, что соответствующий диалог уже идет. При этом другие подробности замглавы МИД РФ не раскрыл.

Немногим ранее Галузин высказался о переговорах ЕС и РФ. Он отметил, что Европа знает, куда обратиться, если хочет диалога.