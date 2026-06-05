МИД: РФ надеется, что встреча в формате «3 на 3» пройдет в Баку или Ереване

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Россия рассчитывает, что следующая встреча в формате «три на три» состоится в Баку или Ереване. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин.
О будущих переговорах в ведомстве высказались в пятницу, 5 июня. Тогда заместитель главы Министерства иностранных дел РФ подчеркнул, что у Москвы уже есть понимание по дальнейшему диалогу Азербайджана, Армении, Грузи и трех их соседей – РФ, Ирана и Турции.
«Мы рассчитываем, что следующая встреча министров пройдет либо в Баку, либо в Ереване», - сказал журналистам Галузин.
Тогда же он добавил, что соответствующий диалог уже идет. При этом другие подробности замглавы МИД РФ не раскрыл.
Немногим ранее Галузин высказался о переговорах ЕС и РФ. Он отметил, что Европа знает, куда обратиться, если хочет диалога.