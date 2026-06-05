Хранит семейные традиции и старается воспитать достойных людей: как живет мать 12 детей, получившая орден из рук Путина

Получившая от Путина орден «Мать-героиня» Меджидова боялась остаться бездетной. Фото: личный архив Меджидовых

Многодетная мама из Дагестана Бурлият Меджидова получила орден «Мать-героиня». Торжественное награждение состоялось 1 июня, в Международный день защиты детей. Награду женщине лично вручил президент России Владимир Путин. О том, как прошла церемония, мама семи мальчиков и пяти девочек рассказала корреспонденту «КП-Северный Кавказ».

Первым делом Бурлият огорошила - раньше, еще в юности, она боялась, что детей у нее не будет и мужа - тоже. Но все вышло совершенно иначе. Сегодня у нее и ее супруга Замира 12 детей. Старшему сыну – 17 лет, а младшему чуть больше полугода. Детей воспитывают, чтя традиции, стараясь, воспитать достойных людей, в любви и заботе, словом, дружно.

Вот так же дружно, в полном составе Меджидовы прибыли в Кремль.

«Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души хотелось бы поблагодарить за возможность быть здесь со всей семьей и за эту награду. Как для меня, так и для всех многодетных мам это очень важно», – сказала Бурлият на награждении.

После на память большая семья Бурлият и Замира сфотографировалась с российским лидером.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что многодетные семьи являются опорой России, в них воспитываются качества, на которых держится семья и страна. Глава государства отметил, что в многодетной семье воспитываются основные качества человека, на которых и семья держится, и страна. Уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие, уточнил российский лидер.