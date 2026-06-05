Женщина приняла беременность за лишний вес и выносила здорового ребенка в брюшной полости

Жительница Новосибирской выносила ребенка вне матки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Новосибирской области узнала о беременности на седьмом месяце. Как пишет «КП-Новосибирск», женщина старше 40 лет связывала отсутствие менструального цикла с климаксом, увеличение живота — с набором веса, а изжогу — с проблемами желудочно-кишечного тракта. Однако при обращении к врачу выяснилось, что россиянка ждет ребенка. Плод развивался в брюшной полости, между петлями кишечника.

Руководитель акушерского стационара Новосибирской областной клинической больницы Елена Серебренникова рассказала, что подобные внематочные беременности в большинстве случаев заканчиваются трагически. Плод сдавливает внутренние органы, происходит разрыв сосудов, и пациентка может погибнуть от кровотечения за 10-15 минут. В медицинской литературе описаны лишь единичные случаи, когда все заканчивалось хорошо.

История новосибирской пациентки стала одним из таких исключений. Врачам удалось спасти и мать, и ребенка. Родоразрешение провели на 34-й неделе беременности. Девочка родилась недоношенной, весом полтора килограмма, но без патологий.

После родов женщина приняла решение отказаться от дочери. Медицинские работники назвали малышку Ангелиной. Сейчас девочку передали в приемную семью.

«Ей достались хорошие родители. Это было год назад, и сейчас у девочки все замечательно», — рассказала Серебренникова.

Как писал KP.RU, ранее в Британии беременная женщина дважды умерла во время обычной операции в больнице. 28-летняя Хинда Абрахамс попала в больницу для простой лапароскопической операции при подозрении на внематочную беременность, однако у женщины возникла аллергия на наркоз.