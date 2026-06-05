Новак перечислил четыре фактора ускорения экономики России

Новак назвал производительность труда и технологии драйверами роста экономики РФ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал ключевые драйверы роста российской экономики. Среди них — рост производительности труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий для бизнеса.

Новак отметил, что рост производительности труда должен стать национальным драйвером. По данным Минпромторга, выработка в гражданских отраслях промышленности увеличивается примерно на 4% ежегодно. К 2030 году ее предстоит повысить на 25%.

Еще один важный фактор — технологические изменения. Создание цепочек с высокой добавленной стоимостью изменит экономику, подчеркнул вице-премьер. К драйверам также относятся переориентация внешней торговли и улучшение условий для бизнеса. Новак отметил улучшение условий регистрации предприятий, прогресс в ситуации с правом собственности и упрощение процедур банкротства.

Во время делового завтрака на ПМЭФ Новак также отметил, что российская экономика сейчас переживает период так называемого управляемого охлаждения. По его словам, это состояние пришло на смену бурному росту, который страна демонстрировала последние несколько лет. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ уточнил, что власти страны сознательно пошли на охлаждение экономики, чтобы сохранить ее здоровье.