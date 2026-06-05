В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняты временные ограничения Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика официально отменили режим временных ограничений на взлет и посадку самолетов. Как уточнили в ведомстве, ранее введенные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Об этом сообщает канал «Говорит Росавиация» в мессенджере «Макс».

Сотрудники Росавиации разъяснили, что ограничения на прием и выпуск лайнеров действовали в аэропорту Геленджика, а также в краснодарской воздушной гавани «Пашковский». В ведомстве подчеркнули, что такие меры носят временный характер и вводятся исключительно для спокойствия пассажиров и экипажей.

На данный момент все три аэропорта функционируют в штатном режиме. Пассажиров просят уточнять время вылета в справочных службах, но серьезных сбоев в расписании после снятия запретов не зафиксировано.