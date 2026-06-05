Россияне пожаловались на активность змей в некоторых регионах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ряде регионов России наступил сезон активности змей. Об этом в беседе с агентством РИА Новости предупредили специалисты страховой компании «Росгосстрах».

Если обычно фиксируется не более 3–4 обращений в год, связанных с укусами пресмыкающихся, то в этом сезоне эксперты рекомендуют быть особенно внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе. Страховые случаи уже зарегистрированы в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях.

При укусе змеи необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, сохранять спокойствие и по возможности меньше двигаться. Место укуса лучше держать ниже уровня сердца, снять кольца, браслеты и другие сдавливающие предметы из-за возможного отёка.

При этом категорически нельзя прижигать рану, накладывать жгут, разрезать место укуса или пытаться отсасывать яд — такие действия могут только ухудшить состояние.

Ранее KP.RU сообщил, что туристов в Крыму предупредили об опасности. Можно наткнуться не только на клещей, но стать жертвой нападения змеи.