Николаса Мадуро будет защищать тот же адвокат, что и рэпера P. Diddy. Фото: Zhang Fengguo/GLOBAL LOOK PRESS

В состав команды защиты президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который ожидает суда в США, вошла адвокат Анна Эстевао. В свое время она защищала американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщило агентство EFE.

Отмечается, что Эстевао участвовала в судебном процессе по наиболее серьезным обвинениям, выдвинутым против рэпера. И добилась его оправдания.

Накануне экс-разведчик Андрей Безруков заявил, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами в январе 2026 года стало возможным из-за предательства со стороны местных элит.

А днем ранее стало известно об особом распоряжении президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. Отмечается, что глава Белого дома не хочет эскалации конфликта, именно поэтому приказал снять все обвинения с исполняющей обязанности президента Делси Родригес.