Названо имя адвоката Николаса Мадуро

В состав команды защиты президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который ожидает суда в США, вошла адвокат Анна Эстевао. В свое время она защищала американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Об этом сообщило агентство EFE.
Отмечается, что Эстевао участвовала в судебном процессе по наиболее серьезным обвинениям, выдвинутым против рэпера. И добилась его оправдания.
Накануне экс-разведчик Андрей Безруков заявил, что похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими спецслужбами в январе 2026 года стало возможным из-за предательства со стороны местных элит.
А днем ранее стало известно об особом распоряжении президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. Отмечается, что глава Белого дома не хочет эскалации конфликта, именно поэтому приказал снять все обвинения с исполняющей обязанности президента Делси Родригес.