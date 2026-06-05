Хабаровский край и Аналитический центр при Правительстве РФ расширяют сотрудничество

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На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии между правительством Хабаровского края и Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. Документ предусматривает взаимодействие регионального координационного центра «Цифровой регион» с Координационным центром Правительства РФ, а также информационно-аналитическую, экспертную и консультативную поддержку при подготовке документов стратегического планирования.

Подписи под соглашением поставили губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ Константин Калинин. Аналитический центр занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства России.

Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что в правительстве региона высоко ценят сложившееся взаимодействие и видят перспективы для расширения сотрудничества. Глава региона также выразил готовность края участвовать в пилотных проектах центра и апробировать их на своей территории

«Мы рассматриваем Аналитический центр как ключевую платформу, где наши проблемы и инициативы могут быть конструктивно обсуждены с федеральным центром. Это откроет возможность включения региональных проектов в федеральную повестку, а доступ к передовым методикам обеспечит высокую эффективность разрабатываемых стратегических проектов развития Хабаровского края», – отметил Дмитрий Демешин.

Константин Калинин отметил, что в настоящее время идёт проработка новых потенциальных проектов, в числе которых мониторинг и контроль социологических КПЭ субъекта, разработка информационных панелей для губернатора, регионального правительства и муниципалитетов.

«Будем рады видеть представителей органов власти Хабаровского края среди слушателей образовательных программ Аналитического центра», – заявил он.

Напомним, при поддержке Аналитического центра в регионе в 2025 году создан региональный координационный центр. С 2026 года по поручению губернатора на его площадке успешно запущен формат стратегических сессий, активно используемый на уровне Правительства РФ, а также проводится обучение членов краевого правительства принципам работы РКЦ.