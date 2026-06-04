В Хабаровском крае повышают безопасность автомобильных дорог

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства края.

Это часть президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 2026 году безопасность на дорогах региона будут повышать в 31 муниципальном образовании. И первые объекты уже готовы.

В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства уточнили, что в этом году региону выделена рекордная сумма субсидии:400 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в 2025 году.

На эти средства муниципалитеты обустроят 22,5 тысячи квадратных метров тротуаров, 54 пешеходных перехода, установят свыше тысячи дорожных знаков и 12 автобусных остановок.

Одними из первых к работам приступили в Селихинском сельском поселении Комсомольского района. Этому муниципалитету в 2026 году выделили 648,89 тысячи рублей. На эти средства на улице Деповская, 71 уже установили новый автобусный павильон. А на улице Торговой смонтировали светодиодные устройства, которые проецируют изображение «зебры» прямо на дорожное полотно.

Активно работы идут и в рабочем поселке Чегдомын. На улице Шоссейная завершили первый этап обустройства тротуаров. Сделали асфальтобетонное покрытие, установили пешеходное ограждение. Протяженность обновленного участка 627,6 квадратного метра. Впереди еще три этапа на почти 1850 квадратных метров. Закончить всё необходимо до середины октября. Всего в 2026 году Чегдомыну из краевого бюджета выделили субсидию в размере 15,11 миллиона рублей.

В Хабаровске в рамках нацпроекта «Безопасность дорожного движения», а также по поручению губернатора Дмитрия Демешина, часть субсидии направят на обустройство тротуаров и автобусной остановки в районе улиц Суворова – Павла Морозова. Работы обещают завершить в 2026 году.

Напомним, что в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни» входят три региональных проекта. Это «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и, собственно, «Безопасность дорожного движения».