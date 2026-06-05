Самолет-разведчик НАТО вновь замечен над Черным морем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, принадлежащий НАТО, вновь замечен над акваторией Черного моря. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза (ЕС).

По словам собеседника агентства, борт взлетел с аэродрома в румынской Констанце, вышел в район акватории через контрольную точку UDROS и в настоящее время летает над нейтральными водами, не входя в воздушное пространство какой-либо страны.

В последний раз самолет-разведчик НАТО над акваторией Черного моря был замечен в начале мая. В операции также участвовал американский Bombardier Challenger 650 Artemis II. Прежде пролеты военных самолетов, принадлежащих странам НАТО фиксировались и в районе Калининградской области. 13 мая у границ области и Белоруссии был замечен британский самолет-разведчик Boeing Poseidon MRA1.