Хабаровск станет жемчужиной «Восточного ожерелья России»

Фото: АНО «ТИЦ» Хабаровского края

Хабаровск вошел в новый туристический проект «Восточное ожерелье России». Это железнодорожный маршрут, который свяжет четыре дальневосточных региона: Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и Еврейскую автономную область.

Проект ориентирован на путешественников не только из России, но и из Китайской Народной Республики. Маршрут рассчитан на 4-5 дней и будет действовать круглогодично. Запустить его планируют уже к концу этого года.

Название говорит само за себя. «Восточное ожерелье» — это попытка собрать самые яркие, самобытные территории Дальнего Востока в одном комфортном путешествии. Без долгих перелетов, без сложных стыковок.

«Новый маршрут позволит путешественникам увидеть самые яркие и самобытные территории Дальнего Востока в рамках одной комфортной поездки», – отметила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева.

Программа уже сформирована. Туристов ждет обзорная экскурсия по центру краевой столицы, прогулка по парковой зоне, Амурскому утесу и набережной реки Амур. Эти места — визитная карточка города, их показывают всем без исключения. Но на этом сюрпризы не заканчиваются.

В программу также включили посещение Хабаровского краеведческого музея имени Гродекова – одного из старейших музеев Дальнего Востока с уникальными коллекциями. И музея Амурского моста, который хранит историю строительства легендарной переправы через Амур. А завершится знакомство с городом дегустацией блюд дальневосточной кухни.

В краевом минтуризма подчеркивают, что Хабаровский край традиционно вызывает интерес у жителей Поднебесной. Китайских туристов привлекает история освоения Приамурья, самобытная культура, живописная природа и, конечно, разнообразная дальневосточная кухня.

По наблюдениям специалистов, китайские путешественники все чаще хотят глубже познакомиться со страной, ее культурой, искусством, традициями и образом жизни местных жителей. Растет популярность исследовательских и познавательных туров, география поездок становится более разнообразной.

Сейчас железнодорожный круиз находится на стадии разработки. Главная техническая задача сделать так, чтобы в рамках одной поездки, без необходимости смены вагона, можно было посетить все четыре региона.