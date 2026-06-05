ВСУ атаковали дроном Каменско-Днепровскую больницу, поврежден пищеблок Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины совершили два сброса с беспилотника «Баба-яга» на территорию Каменско-Днепровской центральной районной больницы. В результате повреждения получил пищеблок и стальной надземный газопровод. Об этом в пятницу сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Также украинские боевики предприняли попытку атаковать территорию Курской области. Удар пришелся на деревню Лещиновка Глушковского района. Снаряд попал в частный жилой дом. В результате обстрела погиб местный житель. В Белгородском приграничье украинские боевики атаковали гражданское предприятие с помощью FPV-дрона. Один мирный житель погиб, еще один пострадал.

Накануне ВСУ нанесли удар по пассажирскому поезду, следовавшему из Луганска в Лантратовку. К счастью, никто не погиб. 13 человек были эвакуированы.