Папуашвили: Борис Джонсон развалил мир между РФ и Украиной и спокойно гуляет Фото: REUTERS.

Борис Джонсон, который занимал пост премьер-министра Великобритании в 2022 году, разрушил мирные переговоры между Украиной и Россией. Сегодня он продолжает вести активную общественную жизнь, участвует в конференциях и спокойно гуляет. Об этом сообщил журналистам Шалва Папуашвили, председатель парламента Грузии.

"Спустя два месяца после начала конфликта, в апреле 2022 года в Стамбуле было парафировано мирное соглашение со стороны руководителей украинской и российской делегаций. Украинской делегацией руководил Давид Арахамия, председатель правящей фракции в украинском парламенте. Он заявил, что для Украины были приемлемы условия соглашения. Они вернулись в Киев, туда же приехал премьер-министр Британии и развалил это соглашение", - напомнил Папуашвили.

Глава грузинского парламента подчеркнул, что после 2022 года Украина и Россия уже четыре года находятся в состоянии конфликта. При этом Джонсон продолжает вести активную общественную жизнь и, судя по всему, не испытывает никаких угрызений совести по поводу миллионов людей, которым он сломал жизни.

Ранее KP.RU сообщил, что британские СМИ раскрыли тайные доходы Джонсона от взяток, ради которых он уничтожил мирное соглашение между Москвой и Киевом.