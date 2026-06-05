Отказавшаяся говорить на русском Барбара Брыльска пожаловалась на свою жизнь Фото: Анатолий МЕЛИХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барбара Брыльска, польская актриса из «Иронии судьбы», сообщила о неизлечимой болезни и одиночестве. Она пожаловалась на жизнь в интервью изданию «Абзац».

«Я очень много забываю, все больше и больше. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону. И больно, и ничего с этим не сделать. Много-много моих друзей уже ушло, умерли. Остались только сын и внуки. Мне уже ничего не нужно», — подчеркнула польская актриса, которая отказалась говорить на русском языке после начала СВО.

Брыльска заявила, что смерть — единственное лекарство от ее возрастного заболевания. Из-за постоянных болей и плохого самочувствия она почти не выходит из квартиры, живя в одиночестве. Компанию ей составляет кошка Малютка.

Напомним, после начала СВО Барбара Брыльска раскритиковали российские власти. Она записывала оскорбительные видео. Польская актриса заявила, что не будет больше разговаривать на русском языке якобы в знак протеста.

Ранее сайт KP.RU рассказал, что как живет звезда «Иронии судьбы» за границей. Она давно не снимается.