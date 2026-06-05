Глава Сбера Греф перечислил четырех всадников апокалипсиса российской экономики

Глава Сбера Греф назвал четырех всадников апокалипсиса российской экономики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Сбербанка Герман Греф перечислил четыре системные проблемы, которые угрожают российской экономике. На деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) топ-менеджер сравнил их с «всадниками апокалипсиса».

Греф перечислил четыре главных фактора: высокая ключевая ставка, растущая налоговая нагрузка, укрепление рубля и различные административные барьеры.

Банкир также затронул тему низкого уровня безработицы. Он пояснил, что этот показатель необходимо «очистить» от разовых и специфических для России условий.

Глава Сбербанка добавил, что при оценке охлаждения экономики нельзя забывать про инвестиционную активность. По его мнению, важно также учитывать темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП).

При этом президент России Владимир Путин заявил, что власти сознательно пошли на охлаждение экономики, чтобы сохранить ее здоровье. Глава государства указал на низкий уровень госдолга РФ.