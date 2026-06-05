Российская ПВО сбила 47 авиабомб и более 3 тысяч беспилотников ВСУ за неделю Фото: REUTERS.

За минувшую неделю российские системы противовоздушной обороны сбили 47 управляемых авиабомб и 3 084 беспилотника самолетного типа, принадлежавших Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Также в ответ на террористические атаки киевского режима Вооруженные силы России нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам противника. Поражению подверглись украинские предприятия военно-промышленного комплекса, а также военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего. В ведомстве уточнили, что все цели были успешно поражены высокоточным оружием.

Ранее в Минобороны рассказали об итогах работы за прошедшую ночь. Силам ПВО удалось сбить 123 украинских беспилотника над различными российскими регионами. Атаке подверглись, в том числе, объекты в Крыму и Краснодарском крае, однако все дроны были ликвидированы дежурными расчетами до того, как достигли целей.