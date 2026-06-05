В МИД РФ рассказали, зачем западные СМИ на самом деле приехали на ПМЭФ

Фото: МИД РФ

Западные СМИ приезжают на ПМЭФ с целью "выкопать гадость о России" и столкнуть кого-то. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это ультралиберальное медиасообщество, они каждый раз приезжают в Питер на форум не для того, чтобы найти интересных спикеров и поговорить на актуальные темы, не для того, чтобы самим расширить свой кругозор, в музей сходить, в театр... Нет, каждый раз гадость какую-нибудь выкопать, какое-нибудь противоречие найти, столкнуть кого-то», — резюмировала Захарова, выступая на ПМЭФ.

Захарова отметила, что на ПМЭФ западные СМИ спрашивали её о состоянии российской экономики, а не об атаке на Старобельск, где погибли дети. Действительно, вчера, 4 июня 2026 года, президенту РФ Владимиру Путину задавались вопросы о российской экономике на дискуссии с лидерами мировых СМИ. Глава государства рассказал, что она продолжает развиваться несмотря на беспрецедентные санкции.