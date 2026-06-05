Глава «Абрау Дюрсо» Борис Титов пожаловался, что зумеры не пьют алкоголь Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Глава «Абрау-Дюрсо» Борис Титов пожаловался, что поколение зумеров почти не интересуется алкоголем. Об этом владелец и основной акционер группы компаний по производству вин заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Титова, такая тенденция заметна не только в России. С ней сталкиваются производители на разных рынках.

«То, что сегодня зумеры не пьют алкоголь, это, конечно, факт, мы сегодня с этим сталкиваемся везде, на всех рынках. На восточных и западных», - сказал он.

При этом глава «Абрау-Дюрсо» считает, что ситуация может измениться. По его словам, культура виноделия со временем все равно «возьмет свое».

Ранее сообщалось, что продажи пива и пивных напитков в России сократились на 12% за год. По данным Роскачества, в 2025 году россияне купили 702,6 миллиона декалитров пенного. Продажи классического пива при этом упали на 16,7%, а пивных напитков — на 8,3%. Среди причин назывались ужесточение продажи алкоголя и прохладное лето.