Продюсер Саглиани: Многие звезды нанимают телохранителей ради имиджа

Охрану нанимают многие звезды. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие звезды нанимают телохранителей не только ради безопасности, но и для имиджа. Об этом KP.RU рассказал продюсер Илья Саглиани. По его словам, охрана может становиться частью публичного образа артиста. Особенно на мероприятиях, где важны фото, видео и общее впечатление от выхода.

«Звезда использует такой выход как имиджевый инструмент, чтобы разлетелись фото и видео ее в сопровождении охраны. Но бывает и так, что одержимые фанаты преследуют звезду и тогда телохранитель необходим для безопасности, как было в истории с преследованием семьи певца Влада Соколовского и многих других. Таких случаев немало», - объяснил Саглиани.

В таких ситуациях обычно обращаются в ЧОП. Разовое сопровождение для вип-клиента в среднем стоит около 50 тысяч рублей в день, хотя бывают и более низкие цены. При договоре на месяц и пятидневной рабочей неделе услуги охранника стартуют от 190 тысяч рублей.

В агентстве по найму персонала KP.RU рассказали о подборе сотрудников в дома звезд. Там подчеркнули, что у обеспеченных известных людей чаще всего востребованы домработницы, семейные водители и няни. Самый строгий отбор проходят няни: обычно ищут женщин с педагогическим образованием, рекомендациями и регистрацией в Москве или области.