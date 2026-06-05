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НовостиВ мире5 июня 2026 9:43

МИД: Швейцария готова провести саммит по Украине

Одна из стран ЕС выразила желание провести саммит по Украине
Людмила МИТРОХИНА
Зеленский рассказал, что готов начать прямые переговоры Владимиром Путиным

Зеленский рассказал, что готов начать прямые переговоры Владимиром Путиным

Фото: REUTERS.

Швейцария готова провести саммит по Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД Николя Бидо РИА Новости.

«Да. Если стороны пожелают, Швейцария готова принять саммит высокого уровня по Украине», — резюмировал швейцарский дипломат в разговоре с прессой. Также он отметил, что саммит такого уровня всегда требует тщательной подготовки.

Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что готов начать прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, саммит должен пройти в Турции или Швейцарии.

В Кремле отметили, что уже давно сообщили условия Киеву, при которых пройдут переговоры между Путиным и Зеленским. А также президент РФ назвал условия для завершения СВО.