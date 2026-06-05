Зеленский рассказал, что готов начать прямые переговоры Владимиром Путиным Фото: REUTERS.

Швейцария готова провести саммит по Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД Николя Бидо РИА Новости.

«Да. Если стороны пожелают, Швейцария готова принять саммит высокого уровня по Украине», — резюмировал швейцарский дипломат в разговоре с прессой. Также он отметил, что саммит такого уровня всегда требует тщательной подготовки.

Напомним, главарь киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что готов начать прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По его мнению, саммит должен пройти в Турции или Швейцарии.

В Кремле отметили, что уже давно сообщили условия Киеву, при которых пройдут переговоры между Путиным и Зеленским. А также президент РФ назвал условия для завершения СВО.