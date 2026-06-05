МегаФон и Циан будут сотрудничать в области противодействия телефонному мошенничеству

На полях ПМЭФ-2026 соглашение об этом подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и глава Циана Дмитрий Григорьев.

Компании выстроят работу по обмену данными: Циан передаст оператору обезличенную информацию о паттернах мошеннических звонков, географии угроз, часах их пиковой активности. На основании этих данных специалисты МегаФона с помощью собственной экспертизы смогут создать решение, которое поможет оберегать клиентов Циана от нежелательных звонков и схем социальной инженерии.

Кроме того, одним из направлений сотрудничества станет создание удобных методов авторизации, позволяющих пользователям Циана максимально комфортно и безопасно входить в экосистему платформы.

«Наша цель — не просто реагировать на угрозы, а предотвращать их, создавая бесшовную среду, где клиент может спокойно пользоваться услугами. Совместная работа над системами авторизации и внедрение искусственного интеллекта сделают цифровое пространство более прозрачным и безопасным», — прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

В свою очередь генеральный директор Циана Дмитрий Григорьев отметил, что приоритетом компании была и остается безопасность клиентов: «Системное сотрудничество с МегаФоном открывает новые возможности для внедрения передовых телеком-технологий в нашу экосистему, что повысит уровень защиты и удобство платформы для миллионов пользователей».