Лихачев заявил, что до перезапуска ЗАЭС остались обозримые месяцы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что до момента перезапуска Запорожской атомной электростанции остались «обозримые месяцы».

По словам главы корпорации, специалисты найдут конфигурацию работы станции, которая устроит мировое сообщество с точки зрения безопасности. Этим Лихачев поделился с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Алексей Лихачев также объяснил, что действующий режим прекращения огня, который продлится до 23 июня, уже позволяет начать ремонтные работы на линии электропередачи «Днепровская». Эта ЛЭП имеет критическое значение для энергоснабжения Запорожской АЭС.

Вместе с тем глава госкорпорации отметил, что ежедневные и интенсивные удары со стороны Вооруженных сил Украины создают реальную угрозу ядерной безопасности. Он подчеркнул, что эта опасность касается не виртуальных, а самых что ни на есть реальных рисков для всей Европы.