«Провоцирует конфликт и пиарится»: В США скептично отнеслись к «открытому письму» Зеленского

NYT: Письмо Зеленского к Путину было пиар-ходом Фото: REUTERS.

Газета The New York Times высказала мнение, что публикация главой киевской хунты Зеленским письма с мирным предложением, в котором он сам же провоцировал российскую сторону на конфликт и обострение ситуации, была пиар-ходом.

В четверг на сайте Зеленского появилось письмо, в котором он предложил президенту РФ Владимиру Путину провести переговоры в нейтральной стране и установить режим прекращения огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на это письмо, отметив, что Зеленский может в любой момент посетить Москву для беседы.

«Письмо, по всей видимости, было, по крайней мере частично, пиар-ходом», - пишет NYT.

Однако издание указывает на неясность относительно целей, которые Зеленский мог преследовать, используя в письме «двойственную тактику», включающую как подстрекательство к конфликту, так и призывы к миру.

Ранее KP.RU сообщил, что военкор Александр Коц детально разобрал письмо Зеленского и указал, почему оно не является путем к миру и компромиссу.