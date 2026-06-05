В Госдуме раскритиковали тренд на «мам выходного дня»

По словам депутата, все больше женщин после развода предпочитают не бороться за опеку через суд. Фото: Марина Соколова. Нейросеть

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала набирающий популярность тренд «мам выходного дня». По ее словам, это плохая практика, которая вредит и женщинам, и детям. Об этом пишет Lenta.ru.

«Я отношусь к этому отрицательно, потому что и мама, и папа должны ежедневно, ежечасно, ежеминутно присутствовать в жизни ребенка. Речь идет не только о физическом присутствии – речь идет о моментах воспитательных, которые выстраивают родители по отношению к своим детям», – сказала Останина.

По словам депутата, все больше женщин после развода предпочитают не бороться за опеку через суд, а договариваются о том, что ребенок будет постоянно жить с отцом. Сами они продолжают строить карьеру и заниматься личной жизнью, навещая детей по выходным.

Останина подчеркнула, что ребенок имеет право на полноценное участие обоих родителей в своей жизни. Она считает, что формат «мамы выходного дня» может ослабить связь между матерью и ребенком и в будущем стать причиной обид. При этом парламентарий отметила, что в основе таких решений нередко лежат сложные семейные обстоятельства.

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