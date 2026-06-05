Песков на молодежном сленге дал оценку фразе «без комментариев»

Песков назвал стремом ответ «без комментариев» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что ему не нравится отвечать на вопросы журналистов во время брифинга фразой «без комментариев». Об этом он рассказал в интервью в блогерской студии VK Видео на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отвечая на вопросы в режиме блиц с использованием молодежного сленга, Песков назвал необходимость говорить «без комментариев» «стремом». Неправильное цитирование его заявлений в СМИ он также оценил как «стрем».

3 июня в Санкт-Петербурге стартовал 29-й Петербургский международный экономический форум. Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные журналисты приезжают на ПМЭФ с целью «выкопать гадость о России» и спровоцировать конфликт между участниками.