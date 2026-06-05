Песков заявил, что безразлично относится к новостям о самом себе Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что безразлично относится к чтению новостей про самого себя. Речь об этом зашла во время интервью в блогерской студии VK Видео на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Про себя — безразлично абсолютно", - прокомментировал он вопрос, "норм или стрем" ему читать новости о самом себе.

Также представитель Кремля в ходе общения с фигуристкой и блогером Евгенией Медведевой признался, что впервые дает такое интервью.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитрий Песков опроверг возможность поездки президента РФ Владимира Путина на предстоящий Чемпионат мира по футболу, который пройдет в США. Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что может направить приглашение российскому лидеру посетить мировое первенство, которое в 2026 году состоится на территории сразу трех стран — США, Канады и Мексики.