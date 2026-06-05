"Абсолютно по-скотски": В Кремле высказались об уходе ряда компаний Запада с российского рынка

Песков: Некоторые западные компании покинули Россию абсолютно по-скотски Фото: REUTERS.

Часть западных компаний ушли с российского рынка "абсолютно по-скотски", но есть и те, которые остались работать в России. Об этом в интервью "Известиям" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

"Давайте не забывать, что, да, многие компании, крупные компании ушли. Кто-то ушел по-хорошему, кто-то ушел абсолютно по-скотски. Но кто-то остался и остается на этом рынке", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы иностранные капиталы приходили на отечественный рынок.

Как писал сайт KP.RU, ранее Песков заявил, что Россия считает собственными врагами иностранные компании, финансировавшие вооруженные формирования Украины. Он отметил, что РФ открыта для всех, однако нужно смотреть на действия самих компаний. Если те выполняли обязательства при уходе, то диалог будет уважительным. Если же буквально бросили все – возвращение окажется дорогим. Однако есть и третья категория. Это те марки, которые отправляли деньги на помощь ВСУ. В их случае все будет особенно жестко, подчеркнул пресс-секретарь.