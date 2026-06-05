Макрон высказался о переговорах с Россией Фото: REUTERS.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о заинтересованности Европы в диалоге с Россией по общим вопросам. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Черногории.

«Мы заинтересованы в том, чтобы структурировать обсуждение с Россией по тем вопросам, которые относятся к нашим общим интересам, это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защита интересов Украины», — рассказал французский политик о переговорах с Москвой.

Макрон еще раз подчеркнул, что РФ и Украина могут выбрать подходы для урегулирования конфликта. А также он дал понять, что Европа хотела бы участвовать в переговорном процессе.

Напомним, в Кремле отреагировали на заявления Макрона о будущих переговорах. Там отметили, что телефонный разговор Макрона и президента России Владимира Путина пока не запланирован. Париж лишь говорит о переговорах, но ничего для этого не делает.