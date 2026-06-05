Песков одним модным словом отреагировал на вопрос о ранних подъемах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предпочитает вставать около восьми утра. Отмечается, что в блогерской студии VK на полях ПМЭФ он ответил на популярный в интернете блиц-опрос «норм или стрём».

«Вставать для вас в шесть утра?» — обратилась к представителю Кремля ведущая. «Стрём», — тут же отреагировал Песков на вопрос о ранних подъемах. Позже он отметил, что считает нормальным вставать ближе к восьми утра.

Нужно отметить, что Песков нечасто комментирует свой график. Он больше рассказывает о распорядке дня президента РФ Владимира Путина. Песков говорит, что глава государства очень много работает и позднее завершение рабочего дня для него норма. Также представитель Кремля рассказал, как Путин готовится к выступлению на пленарном заседании на ПМЭФ.