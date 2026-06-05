Исполнила мечту о выпускном и сделала красивый макияж: почему девочка-эльф из Новосибирска осталась на второй год

Фото предоставлено героиней публикации Фото: СОЦСЕТИ.

Аня Корчагина из Новосибирска известна за пределами России. У нее редкое генетическое заболевание — прогерия, вызывающая преждевременное старение. В мире всего 400 детей с этой болезнью. Несмотря на диагноз, Аня ведет блог и строит планы на будущее под псевдонимом Аня Добби. Журналисты «КП-Новосибирск» рассказали о судьбе девочки-эльфа, так называют Аню в Сети.

Отмечается, что она закончила 9-й класс и очень мечтала о выпускном. Девушка осуществила свою мечту, она надела платье, ленту выпускницы и сделала красивый макияж, но осталась на второй год.

«Она очень хотела попасть на последний звонок. У нее была лента выпускницы, макияж, все как положено. Она была очень рада, что праздник прошел позитивно. Был очень трогательный день — и со слезами, и с радостью», — говорится в статье «Комсомолки».

Аня продолжает снимать видео - в кадре появляется чаще с макияжем. Фото: Предоставлено Максимом Корчагиным

Однако Аня не пойдет в десятый класс — родители решили оставить ее на второй год из-за сложностей с экзаменами. С ее диагнозом ОГЭ ей будет сдать очень сложно.

Ранее KP.RU сообщил, как развивается блог девочки-эльфа. Отмечается, что с подписчиками Аня общается очень искренне, она подробно рассказывает о своей болезни и говорит, как ей удается переживать проблемы.