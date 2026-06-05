ЦБ предложил законодательно регулировать конкуренцию среди маркетплейсов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Развитие финансовых услуг на электронных платформах стимулирует конкуренцию на финансовом рынке. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на Петербургском экономическом форуме.

«То, что нам нужно сделать, — это обеспечить добросовестную конкуренцию. Но, я думаю, мы об этом еще поговорим», — резюмировал Чистюхин в разговоре с журналистами на ПМЭФ.

Центробанк выступает за развитие электронных платформ, там считают, что за покупками такого вида — будущее. Но важно продолжать контролировать действие площадки.

Напомним, ФАС выдала предупреждение маркетплейсам и обязала поменять свою работу с продавцами на торговой площадке. Популярные маркетплейсы должны были поменять свою политику к началу апреля 2026 года.