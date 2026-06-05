Захарова: письмо Зеленского получит оценку на соответствующем уровне. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что письмо Владимира Зеленского, адресованное президенту России Владимиру Путину, «видели все», и оно будет прокомментировано на соответствующем уровне. Об этом дипломат сказала в пятницу журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я думаю, что все видели, конечно. Скоро прокомментируют на соответствующем уровне», — заявила Захарова.

Накануне главарь киевского режима опубликовал на своем сайте открытое письмо, адресованное президенту Путину. В своем обращении Зеленский предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией, а для этого непременно провести личную встречу. По словам Зеленского, это необходимо для обсуждения завершения конфликта.

Как писал KP.RU, ранее кипрский журналист Алекс Христофору назвал письмо Зеленского в адрес Путина опрометчивым шагом, который может расстроить отношения Киева с Брюсселем.