Миллион за третьего ребёнка: ГРК «Западная» вводит «золотой стандарт» поддержки семей в Якутии

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрея СОРОКИН

На Петербургском международном экономическом форуме глава Якутии Айсен Николаев и председатель правления АО «ГРК «Западная» Дмитрий Толоконников подписали соглашение, нацеленное на улучшение демографической ситуации в регионе. Документ предусматривает внедрение так называемого «золотого стандарта корпоративной поддержки демографии» — минимального набора мер для помощи работникам с детьми и укрепления семейных ценностей. Этот стандарт был утверждён на заседании Совета при Президенте России по реализации государственной демографической и семейной политики в мае 2026 года. В Якутии с этого года по инициативе Айсена Николаева началось повсеместное внедрение корпоративного демографического стандарта.

«Сегодня мы ставим задачу по широкому внедрению демографического стандарта в республике. Каждая социально ответственная компания должна участвовать в решении вопросов поддержки семьи, материнства и детства. Уверен, что ГРК «Западная», принимая на себя такие серьёзные обязательства, сможет стать примером для других компаний и одним из лидеров в реализации корпоративной демографической политики», – заявил Айсен Николаев.

Ключевая мера поддержки — введение семейного капитала в размере одного миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей у работников предприятия. Кроме того, компания обязуется компенсировать не менее половины стоимости полиса добровольного медицинского страхования и летнего отдыха для детей многодетных сотрудников. Предусмотрены дополнительные оплачиваемые выходные при рождении ребёнка и при поступлении детей в первый класс. Для беременных и работников с детьми дошкольного возраста введут семейно-ориентированный рабочий график. Также будет организована работа детской комнаты.

Дмитрий Толоконников сообщил, что компания постоянно работает над улучшением своих социальных программ и планирует масштабировать их в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что сохранение и укрепление семейных ценностей — один из ключевых приоритетов ГРК «Западная», а поддержка молодых и многодетных семей — важнейший вклад в демографическое благополучие страны. Ожидается, что реализация соглашения укрепит институт семьи, поможет сохранить традиционные семейные ценности и повысить рождаемость, а также станет примером эффективного участия бизнеса в решении важных социальных задач региона.