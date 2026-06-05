Песков рассказал, как шахматы помогают ему в работе: он выделил два важных качества Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл секрет, как интеллектуальная игра помогает ему в стенах Кремля. По его словам, шахматы учат просчитывать ходы и идти на умеренный риск, что напрямую связано с жизненными правилами. Об этом политик рассказал в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ.

Песков отметил, что шахматы — это благотворная игра для молодежи. Он убеждён, что среди тех, кто учился играть в детстве, никогда не встретишь наркомана, так как такие люди не поддаются мировому злу.

Пресс-секретарь согласился, что шахматная доска — настоящий учитель жизни. Он объяснил, что поэтому всё больше школ в России и других странах включают эту игру в программу обучения. Песков добавил, что многие российские регионы уже взяли эту практику, и выразил надежду, что остальные последуют их примеру.

Также Дмитрий Песков приобщился к тренду «норм или стрём». В формате блиц-опроса он ответил на несколько вопросов. «Стрёмом» он посчитал ношение бороды, а вот усы он оценил как «супер норм».