В Польше хотят узаконить попрошайничество: что это значит Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Польские парламентарии рассматривают возможность исключения попрошайничества из списка уголовных преступлений. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в нижнюю палату парламента — сейм.

В настоящее время в Польше за попрошайничество предусмотрена ответственность, если человек имеет средства на жизнь или может работать. Нарушителю грозит штраф, выговор или даже ограничение свободы. Авторами инициативы по смягчению наказания выступила депутатская группа, которая занимается борьбой с бездомностью.

В эту группу входят как представители правящей коалиции, так и оппозиционные политики. Они предлагают отменить наказание именно для тех граждан, кто «имеет средства к существованию или способен к труду». При этом полностью легальным попрошайничество не станет.

Под запретом по-прежнему останется назойливое или мошенническое выпрашивание денег. Также незаконным будет признано использование для этого детей. Законопроект уже передан на рассмотрение сейма.

Ранее украинские СМИ рассказали шокирующую историю в Закарпатье. Там 32-летняя женщина сдала собственных детей в аренду мошенникам за 1000 долларов. Она через знакомых искала «покупателей» для своего 11-летнего сына и 5-летней дочери. Детей передали третьим лицам на две недели, чтобы использовать для попрошайничества в другом регионе.