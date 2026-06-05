Лавров: РФ не получала письма Зеленского по дипломатическим каналам Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не получала никакого письма от Владимира Зеленского по дипломатическим каналам. Об этом он сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

«Нет. По крайней мере, на сегодняшний момент», — ответил Лавров на вопрос, передавал ли Киев послание Зеленского Москве.

4 июня главарь киевского режима опубликовал на своем сайте открытое письмо, адресованное президенту Владимиру Путину. В своем обращении Зеленский предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией, а для этого непременно провести личную встречу. По словам Зеленского, это необходимо для обсуждения завершения конфликта.

Как писал KP.RU , ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что письмо Зеленского президенту России не содержит никаких предложений о компромиссе. По его словам, цель этого послания — не начать переговоры, а сорвать любые возможные диалоги.