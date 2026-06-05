Дмитриев: ошибочная политика Запада открыла новые возможности для России Фото: REUTERS.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что нерациональные ограничения со стороны западных стран не только ускорили распад глобальных рынков, но и открыли перед Россией новые перспективы. Об этом он написал в мессенджере «Макс».

Дмитриев отметил, что сейчас мировая экономика проходит через серьезную структурную трансформацию. Он подчеркнул, что экономика будущего будет строиться на прагматичном и взаимовыгодном взаимодействии, а также на совместных инвестиционных проектах.

Своими мыслями глава фонда поделился после сессии «Экономика нового миропорядка», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Российский политик назвал ПМЭФ важнейшим мировым событием, подчеркнув, что его участниками стали представители более 130 стран.

По мнению Дмитриева, сам состав участников форума наглядно доказывает, что политика так называемых глобалистов полностью провалилась. Он уверен, что ошибочная ограничительная политика Запада открыла новые возможности для перераспределения экономических связей.