Волосы сыплются клочьями: врач объяснила, кто чаще всего виноват

К выпадению могут приводить дефицит железа и сбои в работе щитовидной железы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Выпадение волос – одна из самых частых жалоб, с которой люди обращаются к врачам, и причин у этого состояния может быть сразу несколько. Как рассказала врач-терапевт, генетический консультант, член Национального общества диетологов России Ирина Налимова, важно понимать, что разные механизмы требуют разного подхода к лечению. Об этом пишет aif.ru.

«Виновником выпадения волос при андрогенетической алопеции чаще всего являются гены. Волосяные луковицы от природы чувствительны к мужским гормонам (даже у женщин). А ген облысения передается не только от дедушки по маминой линии – в этом участвуют сотни участков ДНК от обоих родителей», – рассказала Налимова.

По словам специалиста, иногда волосы начинают активно выпадать через несколько месяцев после сильного стресса, болезни, операции, родов или жесткой диеты, когда организм переключается в режим экономии ресурсов.

Также к выпадению могут приводить дефицит железа, сбои в работе щитовидной железы и аутоиммунные процессы. Врачи отмечают, что в большинстве случаев ситуацию можно улучшить, если вовремя выявить причину и скорректировать питание, уровень стресса и общее состояние здоровья.

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